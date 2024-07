Rafaella Justus: A Festa de 15 Anos que Deixou Todos Impressionados! Agência Brazil News A adolescente Rafaella Justus completou recentemente 15 anos de idade. A filha do empresário Roberto Justus com... Bebê Mamãe|Do R7 29/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 13h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rafaella Justus comemorou os quinze anos

A adolescente Rafaella Justus completou recentemente 15 anos de idade. A filha do empresário Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro já realizou a primeira celebração do seu aniversário e no próximo mês fará mais uma festa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Rafaella Justus revela detalhes dos seus 15 anos e impressiona

• Gabi Luthai exibe seu bebê com Fersoza na sua 1ª viagem ao Rio

• Bruna Biancardi exibe teste de gravidez, revela resultado e explica