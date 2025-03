Rafaella Justus posa com o seu tio especial e faz declaração Rafaella Justus posou com o tio especial e se declarou. Bebê Mamãe|Do R7 23/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 00h25 ) twitter

Rafaella Justus surgiu com seu tio especial

A adolescente Rafaella Justus, 15 anos, posou junto com seu tio especial, Fernando Pinheiro Jr, e com os avós maternos, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro. E a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus fez questão de se declarar para eles.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda declaração de amor familiar!

