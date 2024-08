Rafaella Santos Compartilha Momento Especial com a Filha de Neymar Reprodução Instagram A influenciadora Rafaella Santos revelou a primeira foto com a bebê do seu irmão, o jogador Neymar Jr, com... Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Rafaella Santos surgiu com a filha de Neymar com Amanda Kimberlly

A influenciadora Rafaella Santos revelou a primeira foto com a bebê do seu irmão, o jogador Neymar Jr, com a modelo Amanda Kimberlly, nos braços. Rafaella surgiu com a pequena Helena, um mês, dormindo tranquilamente em seus braços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Rafaella Santos posa com nova bebê de Neymar e Kimberlly fala

• Zezé Di Camargo exibe rosto do bebê e Graciele fala: “apreensiva”

• Lorena Improta revela diagnóstico da filha e desabafa: “arrasada”