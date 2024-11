Rafaella Santos é criticada por atitude no aniversário de Mavie Rafaella Santos é criticada por atitude no aniversário de Mavie Bebê Mamãe|Do R7 11/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Santos no aniversário de Mavie

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, está sendo criticada por algumas atitudes que teve em relação ao aniversário da filha do craque com a influenciadora Bruna Biancardi, a pequena Mavie. A bebê celebrou um ano de idade com uma grande festa no último final de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Débora Nascimento posa de daminha de honra: “princesa”

Grávida, Graciele Lacerda revela sua casa nova com praia privada

Suzane Von Richthofen posa com filho e Marina revela bastidores