Rafaella Santos surpreende ao presentear filha de Neymar com kit maternidade A influenciadora Rafaella Santos presentou a filha número três do jogador Neymar Jr com um lindo kit maternidade. O jogador se tornou...

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Santos presenteou filha de Neymar

A influenciadora Rafaella Santos presentou a filha número três do jogador Neymar Jr com um lindo kit maternidade. O jogador se tornou pai há poucos dias da bebê Helena fruto do seu brevíssimo relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Veja kit maternidade que Rafaella Santos deu a 3ª filha de Neymar

• Giovanna Ewbank mostra os 3 filhos na festa junina da escola

• Esposa de Sorocaba faz as unhas no hospital e diz se nasceram



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.