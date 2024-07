Rebeca Abravanel compartilha momento especial com seu filho Benjamin O jogador Alexandre Pato revelou uma foto raríssima junto de seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel. Pato e Rebeca são os... Bebê Mamãe|Do R7 21/07/2024 - 17h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 17h13 ) ‌



Rebeca Abravanel falou sobre seu pai Silvio Santos

O jogador Alexandre Pato revelou uma foto raríssima junto de seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel. Pato e Rebeca são os pais do pequeno Benjamin, seis meses. E o jogador mostrou uma foto em que aparece deitado no sofá da mansão da família. E na foto, o jogador apareceu com o pequeno Benjamin em seu colo.

