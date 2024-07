Bebê Mamãe |Do R7

Rebeca Abravanel e Pato mostram filho em rara aparição em condomínio de luxo

Rebeca Abravanel encantou ao mostrar o filho em uma rara aparição

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador Alexandre Pato surgiram juntos com seu filho Benjamin, seis meses, em uma rara aparição. Eles apareceram juntos com seu filho em um condomínio de luxo no interior de São Paulo.

