Rebeca Abravanel e seu bebê encantam em viagem pela França Reprodução Instagram A apresentadora Rebeca Abravanel surgiu junto com seu bebê com o jogador Alexandre Pato, o pequeno Benjamin,...

Rebeca Abravanel posou com seu filho com Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel surgiu junto com seu bebê com o jogador Alexandre Pato, o pequeno Benjamin, de cinco meses, em viagem pela França. Rebeca posou com seu bebê nos braços e diante do mar da França.

