Rebeca e Alexandre Pato mostram o filho em consulta e falam Alexandre Pato e Rebeca Abravanel mostraram seu bebê em uma consulta. Bebê Mamãe|Do R7 11/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato mostraram seu bebê em consulta

O jogador Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel surpreenderam ao revelarem o seu bebê Benjamin, um ano, em uma consulta. Rebeca explicou do que se tratava a consulta e Pato falou recentemente sobre como o bebê está.

Para saber mais sobre a consulta do pequeno Benjamin e as novidades da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Carol Peixinho e Thiaguinho já escolheram o nome de seu bebê

Sorocaba e Biah celebram os 9 meses dos seus bebês gêmeos com linda festa

Aretha Oliveira exibe o quarto da bebê pronto pela 1ª vez