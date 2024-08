Reunião Familiar: Filhos de Gugu Celebram Aniversário da Avó Reprodução Instagram Os filhos do saudoso apresentador Gugu Liberato se reuniram para comemorar uma data muito especial. O primogênito... Bebê Mamãe|Do R7 19/08/2024 - 16h27 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os filhos do saudoso apresentador Gugu Liberato se reuniram para comemorar uma data muito especial. O primogênito dos irmãos é João Augusto Liberato, de 22 anos. As gêmeas Sofia Liberato e Marina Liberato, de 20 anos, completam o time. O trio é fruto do relacionamento do famoso com a médica Rose Miriam Di Matteo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filhos de Gugu surgem juntos no aniversário de 95 anos da avó

• Rafa revela papel especial de César Tralli na sua festa de 15 anos

• Irmã de Bruna faz novo desabafo sobre Neymar e diz como estão