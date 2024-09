Revelação emocionante da mãe de Isabella Nardoni Mãe de Isabella Nardoni mostrou seu marido com seus filhos e se declarou. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2024 - 12h11 (Atualizado em 01/09/2024 - 12h11 ) ‌



Mãe de Isabella Nardoni revelou filhos com o seu marido

A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, revelou uma foto rara de seu marido, Vinícius Francomano, junto com os dois filhos do casal. Eles são pais do menino Miguel, oito anos, e da menina Maria Fernanda, quatro anos.

