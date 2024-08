Revelações de Gabriella Gaspar: A Verdade Sobre a Filha e Neymar Reprodução Instagram A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar revelou uma nova foto de sua filha Jázmin Zoé de dez anos. Gabriella afirma... Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriella Gaspar falou sobre Neymar ser o pai de sua filha

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar revelou uma nova foto de sua filha Jázmin Zoé de dez anos. Gabriella afirma que a menina é filha dela com o jogador Neymar Jr. E Gabriella exibiu uma montagem de uma foto de sua filha ao lado do primogênito do jogador, o menino Davi Lucca de 13 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Gabriella Gaspar exibe a filha após DNA e diz se Neymar é o pai

• Eliana posa com seus filhos na festa dos 85 anos de sua mãe

• Filhas revelam reação de Zilu a gravidez de Graciele e desabafam