Revelada a certidão da filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Certidão da bebê de Amanda Kimberlly e Neymar Jr foi revelada

Nasceu a filha do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê Helena. A pequena nasceu na quarta-feira (3) e a notícia do nascimento foi revelada na quinta-feira (4). Tanto durante a gestação da modelo quanto após o nascimento havia dúvidas do público sobre se a bebê de fato era do jogador. Isto porque ele não confirmou em nenhum momento a paternidade e também não falou sobre o nascimento.

