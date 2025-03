Rodrigo Santoro mostra a esposa e suas 2 filhas e se declara Rodrigo Santoro mostra sua esposa junto com suas duas filhas e se declara elas. Bebê Mamãe|Do R7 08/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 14h25 ) twitter

Rodrigo Santoro mostra foto rara de suas filhas junto com sua esposa e se declara para elas Rodrigo Santoro mostra foto rara de suas filhas junto com sua esposa e faz linda ho

O ator Rodrigo Santoro encantou ao exibir um lindo registro de sua esposa, a jornalista e apresentadora Mel Fronckowiak, junto as suas filhas e se declarou para elas. O famoso é casado com a comunicadora há nove anos. Juntos, eles são papais orgulhosos de duas meninas. A primogênita do casal Nina tem sete anos. Já a caçulinha Cora tem sete meses de vida.

