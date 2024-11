Rodrigo Santoro mostra primogênita passeando com a irmã bebê Rodrigo Santoro mostra primogênita passeando com a irmã bebê Bebê Mamãe|Do R7 14/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Santoro e filhas

Reprodução Instagram As filhas do ator Rodrigo Santoro surgiram em um passeio com a mãe e encantaram. O artista é casado com a também atriz e apresentadora Mel Fronckowiak. Da união que se estende desde 2012, eles foram pais de duas meninas. A primogênita do casal se chama Nina. Ela está com sete anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kimberlly faz comentário sobre Rafaella Santos e mostra filha

Nasce a filha de Letícia Almeida e ela mostra quem é o pai! Veja:

Andressa Suita exibe filhos com o pai em carro de luxo na mansão