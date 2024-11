Rose fala pela 1ª vez da relação de Gugu e Thiago e dos 3 filhos Rose fala pela 1ª vez da relação de Gugu e Thiago e dos 3 filhos Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rose Miriam Di Matteo

A médica Rose Miriam Di Matteo falou pela primeira vez sobre o relacionamento do apresentador Gugu Liberato com o chef de cozinha Thiago Salvático. Thiago tenta provar que teve uma união estável com o apresentador, a fim de conseguir parte da herança. Rose também falou sobre seus três filhos com o apresentador, o jovem João Augusto, 22 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lorena Improta mostra a filha na festa de aniversário da avó

Mc Daniel revela o quarto bem diferente e lindo do seu bebê

Nadja Haddad revela seu bebê conhecendo a avó após 7 meses