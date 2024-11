Sabrina exibe gravidez na praia e Duda Nagle revela motivo do fim Sabrina exibe gravidez na praia e Duda Nagle revela motivo do fim Bebê Mamãe|Do R7 24/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 24/10/2024 - 11h10 ) twitter

Sabrina Sato e Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato exibiu a sua segunda gravidez em um dia na praia e o ator Duda Nagle revelou detalhes sobre a separação deles. Sabrina, 43 anos, está grávida de seu segundo filho ou filha. O bebê é o primeiro do seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes, 27 anos, de quem está noiva. Sabrina já é mãe de Zoe, cinco anos, fruto do seu noivado com Duda. Sabrina e Duda se separaram há pouco mais de um ano e o ator agora revelou o que houve.

