Sabrina Sato emociona ao mostrar reencontro com a filha

Sabrina Sato reencontra filha e dá recado pro ex

A apresentadora Sabrina Sato exibiu o reencontro com a filha, após dias distante, e emocionou. A famosa passou cerca de duas semanas viajando a trabalho. Para gravar o quadro que apresenta em um tradicional programa dominical, ela desembarcou no outro lado do planeta! Isto porque a nova temporada do esquete foi filmada no Japão.

