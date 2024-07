Sabrina Sato encanta ao viajar com sua filha para Paris A apresentadora Sabrina Sato embarcou em mais uma aventura ao lado de sua filha com o ator Duda Nagle. A garotinha Zoe, de cinco... Bebê Mamãe|Do R7 24/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sabrina Sato surge em viagem a Paris com sua filha com Duda Nagle e impressiona

A apresentadora Sabrina Sato embarcou em mais uma aventura ao lado de sua filha com o ator Duda Nagle. A garotinha Zoe, de cinco anos, é a única herdeira dos famosos. O casal ficou junto por cerca de sete anos, mas em março de 2023, anunciaram o fim do relacionamento. Mesmo com a separação, Duda Nagle e Sabrina mantêm uma boa amizade e, sempre que possível, aparecem juntos em eventos especiais com a filha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Sabrina Sato viaja com sua filha com Duda Nagle para Paris

• Ex de Karina Bacchi desabafa após 2 anos sem ver o filho dela

• Ivete e Daniel Cady posam com suas gêmeas em festa na mansão