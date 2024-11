Sabrina Sato faz 1º ensaio gestante com Prattes e Zoe e sogra fala Sabrina Sato faz 1º ensaio gestante com Prattes e Zoe e sogra fala Bebê Mamãe|Do R7 20/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 20/10/2024 - 12h29 ) twitter

Sabrina Sato no ensaio gestante

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes fizeram seu primeiro ensaio gestante juntos com a filha dela, a menina Zoe de cinco anos. Zoe é fruto do relacionamento de Sabrina com o ator Duda Nagle, eles ficaram juntos por sete anos.

