Sabrina Sato posa com Zoe e Prattes e fala da perda do bebê

Sabrina Sato com Zoe e Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato abriu seu coração ao falar sobre a recente perda de seu bebê, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes. A gravidez da artista foi anunciada no dia 16 de outubro pelo jornalista Léo Dias. Nas redes sociais, a famosa chegou a mostrar como foi a reação de sua filha Zoe ao saber da gestação. A menina, de cinco anos, é fruto do antigo noivado de Sabrina com o ator Duda Nagle.

