Sabrina Sato revela conversa emocionante com Zoe durante viagem ao Japão

Sabrina Sato revelou conversa com sua filha quando estava no Japão

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao revelar uma conversa com sua filha Zoe, cinco anos, enquanto está no Japão. Sabrina está no Japão enquanto isso a menina Zoe está com o pai, o ator Duda Nagle, no Rio de Janeiro.

