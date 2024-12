Sabrina se declara pra Duda Nagle após perder o bebê e emociona Sabrina Sato surpreendeu com declaração para Duda Nagle. Bebê Mamãe|Do R7 06/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h49 ) twitter

Sabrina Sato emocionou com declaração para Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu com uma declaração para o ator Duda Nagle. A declaração ocorreu poucas semanas após a apresentadora ter perdido o bebê que estava esperando com o ator Nicolas Prattes, de quem é noiva. Sabrina estava com 11 semanas de gestação, quase três meses completos, quando a perda aconteceu.

Para saber mais sobre essa emocionante declaração e os detalhes da comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

