Saiba o que ocorreu com menino considerado o pai mais jovem

Veja o que houve com menino considerado pai mais jovem do mundo

Foi revelado o que aconteceu com o menino Alfie Patten que aos 12 anos de idade foi considerado o pai mais jovem do mundo. Isto aconteceu 16 anos atrás e a história do britânico Alfie ficou conhecida no mundo inteiro. Agora, foi revelado como ele está atualmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa história impressionante!

