Saiu o resultado?! Suposto filho de Gugu fala do DNA e agradece
Bebê Mamãe|Do R7
15/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h30 )

Gugu Liberato e suposto filho Ricardo Rocha

O suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha de 49 anos, deu a entender que já sabe o resultado do seu teste de DNA. Ricardo realizou há alguns dias um teste de DNA com a mãe do apresentador, Dona Maria do Céu, com o objetivo de comprovar ser o filho do famoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

