Sandy exibe o filho viajando com ela e o ex e atual desabafa Sandy mostrou viagem com o seu filho e o ex-marido e namorado fez reflexão. Bebê Mamãe|Do R7 18/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sandy mostrou viagem com o filho e o ex-marido

A cantora Sandy revelou o seu filho Theo, 10 anos, durante uma viagem com ela e o pai do menino, o músico Lucas Lima, por Orlando nos Estados Unidos. A cantora e o músico falaram sobre esta viagem juntos do filho. E o atual namorado da cantora, o médico Pedro Andrade, também fez uma reflexão sobre relacionamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pedro Scooby surge surfando com filho e revela mudança dele

Ana Hickmann posa com seu filho e Edu Guedes na feira

Bruna Biancardi surge com Mavie e se pronuncia sobre Neymar