Sandy mostra filho com o pai e namorado fala sobre ser amado Filho de Sandy surgiu com o pai e o namorado dela refletiu. Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 19h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 19h25 )

Filho de Sandy apareceu com o pai e namorado dela falou

O ex-marido da cantora Sandy, o músico Lucas Lima, revelou um momento muito divertido ao lado do filho deles, o menino Theo de dez anos. E o namorado da cantora, o médico Pedro Andrade, surpreendeu com uma reflexão sobre ser amado e as possíveis consequências das nossas emoções.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

