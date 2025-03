Sandy posa com o filho e o ex-marido fala dela e surpreende Sandy apareceu com seu filho e Lucas Lima surpreendeu ao comentar. Bebê Mamãe|Do R7 08/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 16h05 ) twitter

Sandy mostrou dia de descanso com seu filho e falou

A cantora Sandy impressionou ao surgir com o seu filho Theo de dez anos durante passeio em um lago. Esta é uma das poucas fotos com o seu filho que a cantora compartilhou. E o seu ex-marido e pai do menino, o músico Lucas Lima fez questão de comentar e ainda falou sobre como está após se separar da cantora.

