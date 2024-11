Sem contato com a filha e a neta, pai de Viih Tube faz apelo Sem contato com a filha e a neta, pai de Viih Tube faz apelo Bebê Mamãe|Do R7 31/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai de Viih Tube faz apelo

O pai da influenciadora Viih Tube, Fabiano Moraes, desabafou e revelou que está sem contato com a filha e com a neta Lua, um ano. Fabiano fez esta revelação no dia de seu aniversário de 51 anos. Ele aproveitou esta ocasião para fazer um apelo a filha em carta aberta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fabiana Justus posa com as filhas na escola, após transplante

Ex de Kayky Brito mostra o filho fantasiado e ele faz desabafo

Modelo que fez DNA com Bruno Gagliasso revela drama com filha