Sem Débora Nascimento, Loreto exibe festa de 7 anos da filha Débora Nascimento explica ausência na festa de 7 anos da filha com Loreto! Bebê Mamãe|Do R7 06/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 14h06 )

Débora Nascimento explica ausência na festa de 7 anos da filha com Loreto

A filha da atriz Débora Nascimento comemorou seu aniversário em uma linda festa ao lado do pai. A famosa é mãe de uma garotinha chamada Bella. A herdeira nasceu do antigo relacionamento com o também ator José Loreto com quem ela foi casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

