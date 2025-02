Sem Isis, ex de Wanessa Camargo surge com filhos e enteado Empresário surgiu velejando com seus filhos e enteado Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 13h25 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h25 ) twitter

Sem Isis Valverde, Marcus Buaiz posa com seus filhos com Wanessa Camargo e seu enteado e impressiona Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

Sem Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz surgiu com seus filhos com a cantora Wanessa Camargo e seu enteado em passeio diferente. Os dois são pais dos garotos José Marcus e João Francisco, de 13 e 10, receptivamente. Vale lembrar que a filha mais velha de Zezé di Camargo se separou em maio de 2022 do empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada por cerca de 15 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

