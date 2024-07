Sheila Mello compartilha momento especial com sua filha

Bebê Mamãe |Do R7

Sheila Mello mostra sua filha e fala de saudade

A dançarina Sheila Mello abriu seu coração e falou emocionada sobre sua única filha. A artista é mãe de uma menina chamada Brenda. A garota é fruto do antigo casamento de Sheila com o ex-nadador olímpico Fernando Scherer, conhecido como o Xuxa. O casal ficou junto por cerca de oito anos, após se conhecerem na segunda edição do reality show A Fazenda, de 2009.

