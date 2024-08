Sheila Mello e a semelhança impressionante com a filha Sheila Mello se diverte ao exibir semelhança com sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2024 - 21h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 21h41 ) ‌



Sheila Mello exibe sua filha e semelhança impressiona

A dançarina Sheila Mello resolveu brincar os internautas ao comparar uma foto sua e de sua filha. A artista, que conheceu a fama ao estrear como a “Loira do Tchan”, no final dos anos 90, é mãe de uma menina. A jovem Brenda, atualmente com 11 anos, é fruto da união de Sheila com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido também como Xuxa.

