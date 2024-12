Sheila Mello mostra a filha com Xuxa jogando tênis: “não gosta” Sheila Mello mostra a filha com Fernando Scherer na quadra! Bebê Mamãe|Do R7 04/12/2024 - 19h28 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sheila Mello mostra a filha com Fernando Scherer jogando tênis

A dançarina e influenciadora Sheila Mello mostrou a filha treinando e surpreendeu. Ela é mãe de uma menina chamada Brenda. A herdeira está com 11 anos de idade e é fruto do antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido nas piscinas por seu apelido Xuxa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafael Cardoso celebra 1 ano da bebê e mãe faz declaração: ‘forte’

Bruna revela luxuosa decoração de natal na mansão de Neymar

DJ Alok celebra os 4 anos da caçula com festa simples em Dubai