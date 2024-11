Sheila Mello posa com a filha e relembra gravidez nas redes sociais Dançarina mostrou momento de descontração com a filha Brenda, de 11 anos Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 26/10/2024 - 17h06 ) twitter

Sheila Mello

A dançarina Sheila Mello emocionou ao exibir sua gravidez ainda no início. A eterna loira do grupo É o Tchan é mãe orgulhosa de uma menina. A herdeira se chama Brenda e é o único fruto do casamentos de Sheila com o ex nadador olímpico, Fernando Scherer (conhecido também como Xuxa). Os dois se conheceram em 2009 durante a participação na segunda edição do reality show A Fazenda. Foi durante o confinamento que eles se apaixonaram e, ao sair do programa, iniciaram o relacionamento.

