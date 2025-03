Sheila Mello posa com filha, o ex Xuxa, a atual dele e fala Sheila Mello apareceu com seu ex-marido, a atual dele e a filha e falou sobre isso. Bebê Mamãe|Do R7 04/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h26 ) twitter

Sheila Mello posou com o ex-marido, a atual dele e a filha

A dançarina Sheila Mello surpreendeu ao surgir junto com a filha, a menina Brenda de 11 anos, e com o pai dela e seu ex-marido, o ex-nadador Xuxa, o Fernando Scherer. No encontro também estava a atual esposa de Xuxa, Diane Ligeller, e o filho dela. Sheila falou sobre este encontro inusitado.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

