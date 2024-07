Simaria emociona ao cantar com seu filho: confira a foto!

‌



Simaria surge com o filho e encanta

A cantora Simaria voltou a emocionar seus fãs ao surgir novamente cantando, dessa vez na companhia de seu filho. A artista é mãe de duas crianças, frutos do seu antigo relacionamento com Vicente Escrig. A filha mais velha Giovanna, de 11 anos, e o filho mais novo Pawel, de oito anos. Com o fim do casamento, em 2021, em meio a muitas polêmicas, a cantora tem se dedicado mais aos cuidados com os filhos.

