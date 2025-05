Simaria exibe caçula em rara aparição se divertindo ao jogar futebol Simaria exibe em seu filho caçula em rara aparição se divertindo ao surgir jogando futebol. Bebê Mamãe|Do R7 06/05/2025 - 15h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h46 ) twitter

Simaria revela seu filho jogando futebol em rara aparição e surpreende Bebê Mamãe

A cantora Simaria revelou um raro registro de seu filho se divertindo com jogar futebol de salão. O artista é mãe de duas crianças. Sua filha mais velha se chama Giovanna e está com 12 anos. Já o caçula, o pequeno Pawel tem nove anos de vida. Os dois são frutos do antigo relacionamento com o espanhol Vicente Escrig com quem ela foi casada por cerca de 15 anos. O término entre eles foi bem conturbado.

