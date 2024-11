Simone exibe filhos brincando na sala da mansão: “amor infinito” Simone exibe filhos brincando na sala da mansão: “amor infinito” Bebê Mamãe|Do R7 20/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 20/10/2024 - 19h09 ) twitter

Filhos de Simone

A cantora Simone, ex-dupla com Simaria, encantou ao mostrar um lindo registro de seus dois filhos soltando a voz e se declarou para eles. A sertaneja é mãe orgulhosa de duas crianças. Seu primogênito Henry tem 10 anos de idade, enquanto a caçula Zaya que está com três aninhos de vida. A duplinha é fruto do casamento da artista com o empresário Kaká Diniz.

