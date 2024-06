Simone exibe sua filha em carro de luxo e fala sobre Simaria A cantora Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, impressionou ao mostrar sua filha caçula com seu carro luxuoso de R$1 milhão e falou...

Alto contraste

A+

A-

Simone mostra sua filha com carro luxuoso da família e fala sobre a irmã, Simaria

A cantora Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, impressionou ao mostrar sua filha caçula com seu carro luxuoso de R$1 milhão e falou sobre sua irmã. A famosa é casada com o empresário Kaká Diniz e juntos são pais de dois herdeiros. Henry, seu filho mais velho tem nove anos. Já a caçula, Zaya está com três aninhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Simone mostra filha no seu carro de R$ 1 milhão e fala de Simaria

• Aline Wirley mostra seus filhos adotivos com a avó pela 1ª vez

• Esposa de Sorocaba revela o quarto dos gêmeos e se nasceram



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.