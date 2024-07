Simone mostra sua filha em novo quarto A cantora sertaneja Simone Mendes exibiu o novo quartinho de sua filha mais nova, Zaya. A menina, de três aninhos, e a caçula do... Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2024 - 00h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 00h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Simone mostra sua filha em novo quarto

A cantora sertaneja Simone Mendes exibiu o novo quartinho de sua filha mais nova, Zaya. A menina, de três aninhos, e a caçula do casamento da artista com o empresário Kaká Diniz. Além da garotinha, eles são pais do menino Henry, de nove anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Simone revela sua caçula no novo quartinho após reforma

• Nanda Costa posa com suas filhas gêmeas em sua casa na Bahia

• Zé Vaqueiro faz a 1ª aparição após adeus ao filho e desabafa