Sorocaba e Biah celebram os 9 meses dos seus bebês gêmeos com linda festa Sorocaba e Biah Rodrigues celebram os 9 meses de seu bebês gêmeos com festa dos sonhos. Bebê Mamãe|Do R7 10/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h05 )

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram os 9 meses dos seus filhos gêmeos com linda festa e surpreendem

A casa do sertanejo Sorocaba está em festa. Os filhos mais novos do famoso completaram mais um mês de vida e ganharam uma linda e fofa festa. O artista é pai orgulhoso de quatro crianças, dois meninos e duas meninas. Os herdeiros são fruto de seu relacionamento com a influenciadora Biah Rodrigues. Os dois são casados desde 2019.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a celebração e os detalhes da festa!

