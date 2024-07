Bebê Mamãe |Do R7

Sthefany Brito compartilha detalhes do quartinho do bebê A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar os preparativos para a chegada de seu neném. Ela dividiu com os seguidores, nesta quinta...

‌



A+

A-

Sthefany Brito mostra detalhe do quartinho do bebê

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar os preparativos para a chegada de seu neném. Ela dividiu com os seguidores, nesta quinta-feira (11), um spoiler de como o quartinho do caçula está ficando. Apesar de não ter mostrado o cômodo completo, já que a reforma do espaço ainda não foi finalizada e precisa de ajustes, ela deu alguns detalhes de como tudo vai ficar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Sthefany Brito mostra o quarto do caçula pela1ª vez: “lindo demais”

• Hulk mostra sua recém-nascida, em Miami, e desabafa: “saudade”

• Graciele Lacerda e Zezé anunciam gravidez e mostram o bebê