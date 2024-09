Sthefany Brito compartilha novidades sobre o nascimento do filho A atriz Sthefany Brito mostra foto e fala do nascimento do caçula! Bebê Mamãe|Do R7 04/09/2024 - 18h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h11 ) ‌



Sthefany Brito mostra foto e fala do nascimento do caçula

A atriz Sthefany Brito dividiu com os fãs lindas fotos e falou sobre o nascimento de seu bebê caçula. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos que nasceram do relacionamento com o empresário Igor Raschkovscky com quem é casada desde 2018. Os dois oficializaram a união em uma linda cerimônia feita na Itália, mais especificamente na região da Toscana.

