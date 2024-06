Bebê Mamãe |Do R7

Sthefany Brito exibe a festa junina do filho A atriz Sthefany Brito e seu marido, o empresário Igor Raschkovsky, prestigiaram a primeira festa junina do filho mais velho. O casal...

Alto contraste

A+

A-

Sthefany Brito exibe a festa junina do filho

A atriz Sthefany Brito e seu marido, o empresário Igor Raschkovsky, prestigiaram a primeira festa junina do filho mais velho. O casal é pai de dois meninos. O primogênito Antônio Enrico, de três anos, o filho mais novo ainda está no forninho. A artista ainda não revelou qual será o nome do caçula.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Grávida, Sthefany Brito posa com o primogênito da festa da escola

• Tatá Werneck mostra filha vestida de princesa no cinema: “fofura”

• Cauã mostra férias com filha com Grazi Massafera no Uruguai



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.