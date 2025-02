Sthefany Brito faz festa diferente pros 4 meses de seu bebê Sthefany Brito faz festa temática para os 4 meses de seu bebê e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 02/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 23h06 ) twitter

Sthefany Brito exibe linda festa diferente dos 4 meses de seu bebê e impressiona

A atriz Sthefany Brito surpreendeu ao celebrar os quatro meses de seu bebê com festa diferente. O herdeiro caçula da famosa celebrou mias um mês de vida no último dia 09 de janeiro. No entanto, a festinha do menino só foi compartilhada pela famosa em suas redes sociais no dia 23 de janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

