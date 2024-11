Sthefany Brito faz linda festa de um mês para seu bebê Sthefany Brito faz linda festa de um mês para seu bebê Bebê Mamãe|Do R7 14/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h49 ) twitter

Sthefany Brito comemorando o mêsversário do filho

A atriz Sthefany Brito está comemorando o primeiro mês do seu filho caçula, o pequeno Vincenzo. Para celebrar, a atriz fez uma festa encantadora em sua casa. O bebê é fruto do casamento de Sthefany com o empresário Igor Raschkovsky.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

