Sthefany Brito mostra seu filho caçula na natação pela 1ª vez

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar seu bebê na sua aula de natação pela primeira vez. A famosa é mãe orgulhosa de dois meninos. Seu primogênito se chama Antônio Enrico, de quatro anos de idade e do caçulinha, Vicenzo, de apenas seis meses de vida. A duplinha é fruto do seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Os dois oficializaram a união em 2018. A luxuosa união aconteceu fora do Brasil. Eles subiram ao altar em uma cerimônia realizada em Montalcino, na Itália.

