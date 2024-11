Sthefany Brito posa com seu bebê e fala do ciúmes do primogênito Sthefany Brito posa com seu bebê e fala do ciúmes do primogênito Bebê Mamãe|Do R7 19/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 19/11/2024 - 23h28 ) twitter

Sthefany Brito com seu bebê

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar a coleção de brinquedos do seu bebê e falou sobre seu filho mais velho. A famosa é mãe de dois meninos. Antônio Enrico é o mais velho e celebrou seus quatro aninhos, neste mês de novembro. Já o caçulinha acabou de completar dois meses de vida no último dia 09 de novembro. Os herdeiros são frutos do relacionamento da artista com o empresário Igor Raschkovsky com quem ela é casada.

