Sthefany Brito posa com seus 2 filhos em viagem a Dubai

A atriz Sthefany Brito está curtindo uma viagem para lá de especial com seus filhos. A artista embarcou com seus herdeiros para Dubai, país dos Emirados Árabes e revelou detalhes dos passeios que está fazendo com sua família. A famosa é mãe de dois meninos. Seu primogênito Antônio Enrico tem quatro anos. Já o caçulinha, o pequeno Vicenzo, tem cinco meses de vida. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

